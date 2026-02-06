La emoción de Skar Labra tras ganar Fiebre de Baile y recordar esfuerzos de su madre: “Cuando era chica me cumplió ese sueño»

Skar Labra vivió una tarde cargada de emociones este jueves en Plan Perfecto. La joven llegó al programa de CHV acompañada por su madre, Cynthia Barrientos, poco días después de consagrarse ganadora de Fiebre de Baile.

La exintegrante de Gran Hermano obtuvo el primer lugar con 43% de la votación del público, respaldo que quiso agradecer junto a su familia. Fue su madre quien tomó primero la palabra y dedicó un mensaje que emocionó a los presentes.

Las emoción de Skar Labra tras recordar esfuerzos de su madre

«Quiero agradecer a todos ustedes, al público, a los que hacen posible este programa, agradecer a todos por el cariño que le han dado a mi hija”, expresó Cynthia en el programa de Chilevisión.

El momento más íntimo llegó cuando Skar recordó los esfuerzos que su madre realizó para apoyarla desde pequeña en el baile. Visiblemente emocionada, relató una experiencia que marcó su infancia y su carrera.

“Cuando era chica me cumplió ese sueño que tenía. Yo amaba bailar y en esa academia que estaba, ella hacía todo. Teníamos que viajar a un mundial, era harta plata, siempre me acuerdo”, contó.

La bailarina explicó que ese viaje implicó un gran sacrificio económico, pero que ella nunca dudó en acompañarla.

“Ella juntó mucha plata y gastó todo eso para que las dos fuéramos, porque ella siempre me acompañaba en todo. Es muy lindo, un sueño cumplido”, agregó entre lágrimas, generando emoción en el panel.

Cabe destacar que Skar Labra se impuso en la final del programa a Gabriel Urzúa, representante del gremio de los actores, quien alcanzó un 28% de las preferencias del público.

