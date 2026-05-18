Marlen Olivari liquidó Roberto Dueñas con inesperada confesión íntima: reveló deslenguado apodo en Canal 13

Una inesperada y comentada escena se vivió la noche de este domingo en «El Desestrece», espacio de comedia de Canal 13 que en esta ocasión tuvo de invitada especial a Marlen Olivari.

La showoman apareció durante la rutina de Pamela Leiva, quien junto a Luis Slimming se tomó unos minutos para enseñar técnicas de stand up.

La talla que Marlen Olivari que hizo reír a todos en canal 13

En medio de la dinámica, Pamela Lanzó una broma relacionada con Roberto Dueñas, ex esposa de Olivari, con quien estuvo por casi cinco años.

“Yo sé y todo Chile sabe que gracias a ti muchos feos lograron perder la virginidad. Porque todos vimos que tú te casaste con el Peluche”, dijo la comediante, desatando las risas del público.

Marlen no dudó en seguir el juego: «Tú te refieres al carterista».

Sin embargo, Pamela Leiva continuó con la dinámica: “No solo le decían Peluche por lo peludo, sino que también porque en la cama estaba de puro adorno”.

Lejos de incomodarse, Olivari aprovechó el momento para lanzar una confesión humorística sobre la intimidad de su ex pareja e incluso reveló el particular apodo que le tenía.

“¿Sabes cómo le decía? La sopa fría: porque había que soplarle la grasa para encontrarle el fideo”, comentó entre risas.

Para cerrar, la ex chica reality cerró con otra talla: «Que la gente esconda las billeteras, los Rolex”, concluyó con el tono humorístico que marcó toda la conversación.

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