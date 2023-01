«Casi me da un infarto»: Betsy Camino enciende las redes con sensual video

Con más de 297 mil seguidores cuenta Betsy Camino en Instagram, donde en todo momento sube registros de su día a día, sus emprendimientos e incluso sus próximos proyectos laborales. Los que sin duda la llenan de aplausos.

Junto con esto, la cubana tiene un perfil en la plataforma online Unlok, la que funciona de una forma muy similar a Only Fans, por lo que si sus fans quieren acceder a su contenido más subido de tono, tienen que pagar una suma mensual.

Es por esto que Betsy Camino aprovecha de promocionar su cuenta a través de Instagram, donde publica picarones registros que dejan la grande por lo guapa que luce.

Así es como ocurrió en los últimos días, luego de que la chiquilla sacara aplausos con un osado video en el que deja casi nada a la imaginación, luciéndose con un pequeño bikini metálico, rodeado de cadenas.

«Viernes 13 y yo ❤️‍🔥💣😮‍💨!!! En el link de mi biografía #unlock les dejé unas bombas !!! Hoy estaré contestando sus mensajes privados en esa plataforma», escribió Betsy Camino para acompañar la publicación, además de etiquetar a los que se encargaron de su look.

Obviamente que su video dejó la grande, recibiendo casi seis mil me gusta y decenas de comentarios sobre lo guapa que luce, haciendo llover los halagos y piropos, asegurándole que está mejor que nunca.

«Casi me da un infarto morena hermosa una delicia la mujer»; «Ya basta»; «Fuego ese video»; «Te confieso mi debilidad las morenas, estás divina»; «Estás como quieres»; «no hagas esto soy cardiaco» y «Lo haces de maldad» es parte de lo que le dejaron a Betsy Camino.

Betsy Camino aclara romance con Esteban Paredes

Hace unos días, la chiquilla apareció en ‘Sígueme y te sigo’, donde mientras hablaban de la supuesta relación de Gala Caldirola y Mauricio Pinilla, Mauricio Israel le consultó sobre su propio romance.

«¿Pasó algo con Esteban Paredes?», lanzó sin filtro, frente a lo cual, la cubana no dudó en desmentirlo. «Muchas veces me vincularon con él. No somos amigos ni nada. No lo conozco».

Siguiendo por esta línea, Betsy Camino señaló que «Eso es mentira. Lo que no es, no es. Fue solo un rumor. Siempre me pasa que inventan cosas de mi. Tanto con él como con otros. Como pasó con Mauricio Pinilla, yo estaba en mi salón y me enteré del rumor».