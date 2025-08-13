Un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en Frutillar, región de Los Lagos, dejó tres personas fallecidas, entre ellas Karen Alejandra Soto Mansilla, apodada mediáticamente como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos, de 4 y 18 años.

Según los primeros antecedentes, el siniestro se produjo cerca de las 10:30 horas en la Ruta V-200, cuando dos vehículos colisionaron frontalmente en un impacto catalogado como de “alta energía”, informó el capitán de Carabineros, Sebastián Barría, según lo consignado por ADN.

Soto, quien conducía uno de los automóviles, murió en el lugar. Trasladaron de urgencia a sus hijos al Hospital de Puerto Montt, donde ambos fallecieron durante la jornada debido a la gravedad de sus lesiones.

En tanto, los ocupantes del otro vehículo también fueron llevados al mismo recinto asistencial y permanecen con pronóstico reservado. Por orden de la Fiscalía, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de determinar las causas exactas del choque.

¿Quién era la «Barbie narco chilena» que falleció en un accidente de tránsito?

La prensa puso en la palestra a Karen Soto Mancilla a mediados de 2023, luego de que la detuvieran en un operativo antidrogas en Frutillar.

En ese entonces, operaba una red de narcotráfico de cocaína entre el sur del país y en la zona centro.

Carabineros incautó más de 28 kilos de cocaína, efectivo y autos de lujo, entre ellos un descapotable totalmente rosado, consignó Meganoticias.

La mujer ostentaba sus lujos a través de redes sociales, ganándose el apodo de la «barbie narco chilena».

Tras la investigación, Karen fue formalizada junto a su pareja, líder de la banda. Estuvo en prisión preventiva y desapareció del ojo público hasta ahora, que acaparó los medios con su trágica muerte.

También puedes leer en Radio Corazón: Conmoción por muerte de querido tiktoker chileno: «Siempre será un alma hermosa y brillante…»