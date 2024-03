«Con todo o sino pa que»: Betsy Camino deslumbra con destape al borde de la censura

A pesar de que lleva bastante tiempo alejada de la televisión, Betsy Camino sigue teniendo un público fiel que está más que atento a todo lo que publica en redes sociales, especialmente en Instagram, donde ya supera los 298 mil seguidores.

Es en este contexto que, la chiquilla aprovecha su popularidad para compartir su perfil en Unlok, sitio que funciona de manera similar a Only Fans, donde el público que quiere acceder a sus registros más picarones tienen que pagar un monto mensual.

Y en las últimas horas, Betsy Camino enamoró a sus seguidores al subir un video en el que desafía la censura de Instagram, donde aparece cubierta tan solo por un trozo de tela transparente, dejando nada a la imaginación.

«Desbloquea y disfruta 🤭🤤 En Miami grabé contenido para ustedes y ya está disponible!! Entra al link de mi bio y disfruta», escribió la cubana para acompañar el registro que de inmediato dejó la escoba entre sus fanáticos.

Como era de esperar en cosa de minutos recibió más de 24 mil me gusta y decenas de comentarios en los que no podían más con lo guapa que lucía, por lo que no dudaron en llenarla de piropos y aplausos.

Betsy Camino se llena de piropos en Instagram

«Me abstengo de verla en Unlok, solo con la esperanza de encontrarla en su salón algún día y ahí realmente conocerla»; «Con todo o sino pa que»; «Te amo»; «Pero muy cortoooo»; «Como puede haber tanta belleza, definitivamente preciosa»; «Porque el video dura 10 horas» y «desatada y hermosa» le escribieron a Betsy Camino.

Mientras que otros usuarios le dejaron: «A no, pero que bella, me encanta que seas así de libre»; «no seas mala por favor… ten piedad de Nosotros»; «Te pasas mi amor»; «mi nueva almohada»; «morena más linda, me encanta su carisma su acento y obviamente su cuerpazo»; «Pero por dios, como es posible» y «Un espectáculo de mujer».