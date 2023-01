Betsy Camino y su coqueteo con Mauricio Israel: «No me mires así que me pones nerviosa»

En los últimos días, Betsy Camino ha estado invitada como panelista a ‘Sígueme y te sigo’, donde ha sorprendido con varias declaraciones. Es por lo mismo que en el último capítulo dejó la grande por un coqueto momento que vivió junto a Mauricio Israel.

Resulta que todo comenzó, mientras hablaban sobre la nueva vida de Vale Roth, quien hace solo unas semanas confesó que está esperando a su primer hijo, mientras que en año nuevo le pidieron matrimonio.

Es en este contexto que, Betsy Camino soltó una especial reflexión con relación a la maternidad. «Yo dije que voy a ser una soltera de la vida. Yo le digo a mi hermana: ‘tú ya me diste un hijo, un sobrino, y yo voy a ser la tía rica, millonaria, soltera'».

Tras esto, sus compañeros de panel no dudaron en preguntarle más al respecto. Siendo uno de estos Francisco Kaminski, quien le consultó: «¿Y usted, Betsy, no quiere hacer la familia propia?» A lo que respondió: «Por ahora no. Necesito ser millonaria. Después que llegue el que tenga que llegar. No estoy apurada».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que Mauricio Israel salió con un inesperado comentario: «Betsy, una de las pocas cosas libres que hay es el amor, y eso no se puede controlar. Y como dice Kami, cuando llega, llega (…) nunca te puedes cerrar, cuando llega, llega».

El coqueteo entre Betsy Camino y Mauricio Israel

«Yo no estoy cerrada, pero no me mires así que tú me pones nerviosa. Tienes un pasado peligroso, no. Me dijeron, ten cuidado, ojo (…) el que es peligroso, tienta, el diablo tienta, y es peligroso igual (…) tú me intimidas», le respondió Betsy Camino con un tono coquetón.

«¿Y qué es lo que te puede dar miedo conmigo, Betsy? Aclaremos (…) ¿Por qué te intimido?», le contestó de vuelta Mauricio Israel. Junto con agregar: «Cuéntame. ¿En qué te puedo intimidar yo, si soy un tipo mayor? Estoy con mucho recorrido».

Ahí es cuando Betsy Camino le contestó: «A mí me gustan los mayores, esos que son seniors. A mí me gusta la experiencia, y bueno, yo he estado con gente que tiene la edad de mi papá». Mientras que Mauricio Israel aclaró en tono de broma: «Pero yo nunca he estado con gente que tiene la edad de mi hija».

«Pero nunca te puedes cerrar. Cuando llega, llega, como dice Kaminski. ¿Tú sabes que es lo que me pasa? Que aquí la gente no mira a los ojos, y tú miras muy fijamente a los ojos. Y es tan fuerte, que mira, con el que yo estoy saliendo justo me escribe, mira, no es mentira. Tu energía es tan fuerte que justo me escribió», lanzó la empresaria.

Cuando ya se dio cuenta que el coqueteo iba más en serio, Israel paró con el coqueteo, pero la cubana no se detuvo: «De momento, uno tiene que gozar con el que no es el indicado hasta que llegue el indicado. Que quieres que te diga. Me gusta que me mires así a los ojitos, papito. Yo siempre soy muy sincera».