Daniel Fuenzalida comunica en vivo la muerte de hija de emblemático personaje de la TV nacional: «Le mandó un abrazo tremendo»

Durante la jornada del miércoles 13 de agosto, Daniel Fuenzalida pausó el programa en un comienzo para entregar una sensible noticia.

El conductor de «El Medio Día» de TVN reveló que la hija de un reconocido personaje de la televisión sufrió el deceso de su hija.

Al inicio de la emisión del programa, el locutor de RadioActiva le mandó energía positiva y ánimos a Sergio Riesenberg, exdirector de Televisión Nacional y del Festival de Viña del Mar por largos años.

«Mandar un saludo muy especial a un amigo mío, a don Sergio Riesenberg, que fue director de este canal, dirigió muchas veces programas de Televisión Nacional de Chile», comenzó diciendo el rostro de TVN.

Además, agregó que: «Tuve el honor de compartir panel con él, estuvo siempre con nosotros y hoy no lo está pasando bien. Le mando un abrazo tremendo, un saludo de mi parte y de parte del equipo por el sensible fallecimiento de su hija».

La noticia sorprendió a los panelistas. Cabe destacar que Paulina Nin de Cardona y Cristián Pérez se encontraban en el estudio, quedando impactados con la noticia.

Siguiendo por esa línea, Daniel continuó brindándole apoyo: «Sergio, te mando un tremendo abrazo. Sé la conexión que tenías con tu hija. Así que un beso y un abrazo».

«No hemos podido hablar desde ayer a hoy, así que preferí que a través de las pantallas de TVN, que es tu canal, mandarte todo mi apoyo, mi abrazo y mis condolencias a ti y a toda tu familia», continuó.

«Un beso, Sergio. Y un beso al cielo a Camila», cerró el comunicador.

