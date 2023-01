Betsy Camino aclara relación con Esteban Paredes: «Lo encuentro guapo»

A mediados del 2021 comenzó a correr un fuerte rumor que vinculaba a Betsy Camino ni más ni menos que con Esteban Paredes, esto luego de que se filtrara un video de los tortolitos carreteando juntos en el departamento del futbolista en Coquimbo.

En su momento, Sergio Rojas fue el encargado de contar el cahuín, revelando incluso que la cosa no había funcionado para nada y que su «romance» había terminado rápidamente. «Se habría escuchado cuando le dijo así como ‘Betsy, mejor que te vayas a alojar a otra parte, o te vuelvas a Santiago’».

Junto con esto, el periodista de farándula, dio detalles en su espacio de Instagram sobre la discusión que tuvieron cuando pusieron fin a su romance. «En realidad esto tampoco a él le acomoda mucho, principalmente por el tema familiar. Y si lo iba a dar a conocer, tenía que ser de otra forma. Entonces le dijo ‘Betsy, hasta luego’. ‘¡Pero papi! ¡¿Qué es lo que tú te crees?! Por culpa de esos dos maricas que tú vienes aquí…'».

Betsy Camino aclara su romance con Esteban Paredes

Es en este contexto que, a más de un año de que salieran todas estas especulaciones, es que Betsy Camino apareció en ‘Sígueme y te sigo’, donde mientras hablaban de la supuesta relación de Gala Caldirola y Mauricio Pinilla, Mauricio Israel le consultó sobre su propio romance.

«¿Pasó algo con Esteban Paredes?» lanzó sin filtro, frente a lo cual, la cubana no dudó en desmentirlo. «Muchas veces me vincularon con él. No somos amigos ni nada. No lo conozco».

Siguiendo por esta línea, Betsy Camino señaló que «Eso es mentira. Lo que no es, no es. Fue solo un rumor. Siempre me pasa que inventan cosas de mi. Tanto con él como con otros. Como pasó con Mauricio Pinilla, yo estaba en mi salón y me enteré del rumor».

«Yo lo encuentro guapo pero eso no tiene nada de malo» cerró la chiquilla.