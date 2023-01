Los famosos que Latife Soto condenó a morir en sus predicciones este 2023

La famosa tarotista chilena, Latife Soto, entregó nuevas predicciones bastante controversiales. Estas van desde una inflación mundial, hasta los nombres de quienes supuestamente nos dejarán este 2023.

En conversaciones con el medio “The Clinic”, la vidente destacó en un principio como es vivir con su don desde pequeña. Entregando algunos detalles respecto a cómo prácticamente toda su vida ha visto espíritus deambular.

A medida que la conversación fue avanzando, Soto, señaló que por años mantuvo su don en secreto, y que durante ese período estudió Ciencias Políticas, y trabajó con el fallecido presidente Patricio Aylwin.

Sin embargo no entró en muchos detalles al respecto, de modo que la entrevista continuó con lo que ella predice vendrá para este 2023. Entre sus dichos lo que en definitiva destacó, fueron los nombres de los famosos que podrían fallecer este año.

¿Quién nos deja este año según Latife Soto?

El medio anteriormente nombrado, no tuvo filtro a la hora de consultar por las posibles muertes que se vendrían para este 2023.

“Bueno, efectivamente, va a morir gente”, afirmó sin duda Latife Soto.

Posteriormente la tarotista agregó “Gente de Hollywood, amigo. Al Presidente de Estados Unidos también lo veo muy mal. Y a Amber Heard, la del juicio con Johnny Deep”.

Su predicción no solo quedaría ahí, pues posteriormente señaló “La monarquía inglesa. No veo bien a Carlos III. Lo veo como rey sólo tres o cuatro años más. ¡Es que Plutón entra en Acuario! Es lo que ocurrió durante la Revolución Francesa. Habrá revoluciones sociales”.

Si bien no se pronunció respecto a nombres de famosos chilenos que podrían no seguir vivos este 2024. Sí se tomó la libertad de mencionar algunos datos bastante turbios sobre algunos. Como la magia negra de Mauricio Pinilla.

Respecto a esto, Latife contó que ayudó algunos reconocidos jugadores de la selección nacional. Detallando que atendió a Pinilla, aseguró que “Él debía dar una ofrenda a un ser diabólico, pero él no sabía eso. Lo limpié”.

Finalizó asegurando: “Lo limpié de todo. Y lo limpié varias veces. Pero, al tiempo, él ya no podía hacer nada sin mi consentimiento. Y ahí su círculo empezó a impedir que me contactara. No lo veo hace tiempo”.