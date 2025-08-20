Brilló actuando en icónica serie de Mega con 6 años y así luce hoy alejado de la TV y practicando su nueva pasión deportiva

Una de las producciones más vistas en Chile en el 2016 fue Señores Papis, recordada serie que contó con personajes tradicionales de la TV chilena.

En aquella ocasión, quienes sin duda se robaron los flashes fueron los pequeños actores que protagonizaron la novela.

Sin duda, los «mini actores» cautivaron a la audiencia, demostrando un gran talento y dotes actorales dignos de admirar.

Fue entre los años 2016 y 2017 que se emitió en horario prime, la serie Señores Papis. Uno de los actores fue Diego Guerrero, quien interpretaba a «Yoni» Moreno, papel de hijo ficticio de Jorge Zabaleta y Lorena Capetillo.

¿Qué fue de «Yoni» de Señores Papis?

Al momento de grabación, el actor solo tenía 6 años. Tras interpretar a «Yoni», también participó en «Si yo fuera rico», siendo su último rol en el mundo actoral, según consignó Mega.

A casi 10 años de su debut en televisión, el intérprete sigue activo en redes sociales, pero ahora con nuevos proyectos en mente.

Con 15 años y alejado de la pantalla, Diego Guerrero busca impulsar su carrera futbolística.

Reacción en sus redes sociales

La gente no lo olvida, y recurrentemente le comentan sus publicaciones en redes sociales.

«Estoy viendo nuevamente Señores Papis, Yoni», «Espero verte jugando algún día en las grandes ligas, saludos», «Muy bien verte en esa faceta Diego uno que te vio en señores papi y verte en esta faceta que tú estás ahora espectacular como futbolista», y «Qué grande estás», son algunas de las reacciones de sus seguidores.

Cabe destacar que Diego se encuentra actualmente especializándose en la escuela de fútbol Cobresal de Puente Alto.

