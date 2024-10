«Me dicen que soy ma…»: Betsy Camino se confiesa por los crudos comentarios que recibe en Chile

No cabe duda que Betsy Camino deja en la escoba en sus redes sociales, con las sensuales fotitos que publica. Junto con esto, tiene un perfil en Unlok, plataforma de contenido para adultos, en la que sus seguidores deben pagar una cifra mensual para acceder a sus registros.

Es en este contexto que, en una reciente entrevista con ‘Todo va a estar bien’, la cubana no se guardó nada para confesar que ha sufrido discriminación en nuestro país, por diferentes motivos, en especial su físico.

Los pesados comentarios que recibe Betsy Camino

«Siempre me dicen que soy maraca, es lo más común para decirle a una niña linda, que le va bien», comenzó señalando Betsy Camino en el programa de Vía X.

Por otro lado, la modelo aseguró que lo que más le impresionó es que los comentarios lleguen en su mayoría por parte de mujeres. «No entendía cómo esa parte de la revolución de las mujeres, eso de ‘vamos a apoyarnos, el cuerpo es libre’, la sororidad».

«Si subo una foto en bikini, se ve fea, pero si fuera gordita, con estrías y me atreviera, dale, pero no tengo culpa de no ser gordita. Me gusta cuidarme, no me gustan las estrías, no quiero tener celulitis. Es un poquito ese doble discurso», continuó.

Junto con esto, Betsy Camino afirmó que también le han llegado críticas por el éxito que ha logrado con sus salones de belleza. «Me decían ‘cómo los extranjeros que llevan tan poquito tiempo, que tienen que sacarse la mierda trabajando, tienen negocios y yo no'».

«Bueno, porque tengo un foco, una familia que mantener. Entonces, si eres inteligente y empresaria, está bien, pero no puedes ser bonita, inteligente, negra y empresaria. Esa combinación, no», cerró.