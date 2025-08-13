Rostro de Mega es vinculado a Caso Monsalve y rompe el silencio rápidamente: «Me imagino que están sorprendidos…»

Francisca García-Huidobro rompió el silencio tras ser vinculada a la investigación del Caso Monsalve.

Según información de La Cuarta, Fernando Silva Tagliabúe (expareja de la mujer que denunció al exsubsecretario) habría recibido de Víctor Providel, defensor público de Manuel Monsalve, el contacto de la comunicadora, con el fin de supuestamente facilitar la entrega de videos privados de la presunta víctima. En esta gestión también habría participado Maximiliano Sepúlveda.

Fran García-Huidobro rompe el silencio

En ese contexto, el rostro de Mega alzó la voz y descartó tener vínculo alguno con el controversial caso.

La «Dama de hierro» utilizó sus redes sociales y comenzó diciendo que: «No recuerdo jamás haber recibido un llamado de nadie vinculado a este caso. Si intentó comunicarse conmigo, no lo consiguió».

Asimismo, a través de un video descartó haber hablado del tema en su programa, señalando que tiene nula relación con el caso.

«Me imagino que están sorprendidos, déjenme decirles que yo más. La Cuarta informa que alguien facilitó mi contacto para hablar con la expareja de la denunciante de Manuel Monsalve. Eso, que yo recuerde, no es cierto», continuó.

Además, agregó que: «En general sí me llaman y sí se contactan conmigo personas para mostrarme videos o informarme de algún rumor de la farándula, cosa que yo siempre derivo al equipo periodístico de ‘Only Fama’, porque por más años que yo lleve en esto, yo soy actriz, no soy periodista, así que la verdad es que me acabo de enterar de aquello».

Para cerrar, Francisca García-Huidobro negó cualquier tipo de comunicación: «Si intentó comunicarse conmigo, no lo consiguió. En ‘Only Fama’ jamás se habló del caso de Manuel Monsalve y yo lo único que sé de ese caso es el libro que me leí en República Dominicana, por suerte».

