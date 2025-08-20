Revelan que esposa de Karol Lucero lo habría echado de la casa tras infidelidad: Esta es la extrema decisión que tomaría el comunicador

Karol Lucero sigue envuelto en la polémica luego de serle infiel a su esposa.

Es importante destacar que la pareja llevaba nueve meses de matrimonio, y todo habría acabado abruptamente tras la acción del comunicador.

Así lo informó Cecilia Gutiérrez a través de sus redes sociales, quien también entregó detalles de la decisión de Fran Virgilio.

“Les puedo contar que Karol y Fran en este momento están separados. Ella le dio estos días para que saque las cosas de su departamento”, comenzó diciendo la periodista.

Fue una semana que le habría dado para que sacara todas sus cosas del hogar. Mientras, el ex chico Yingo estaría viviendo con su madre.

Además, agregó que «ella ya le había perdonado algunas infidelidades, pero esta tan mediática y ocurrida a tan pocos meses del matrimonio, terminó por colapsarla. Uno no puede asegurar nada en relaciones de pareja, pero por ahora están separados. Se han conocido muchos detalles íntimos de lo que ocurrió entre Karol y la Dj Isi».

La drástica decisión que tomaría Karol Lucero

Siguiendo por esa línea, Cecilia Gutiérrez aseguró que Karol Lucero estaría viendo la posibilidad de salir del país: «Ya son muchas las situaciones de funa en las que se ha visto envuelto, las busca o no, solo él lo sabe, pero lo cierto es que está muy complicado con todo lo que está pasando».

Fue el pasado domingo que se desveló la infidelidad de Karol hacia su esposa. La mujer involucrada es Dj Isi Glock, quien conoció a «Dance» mientras hacía un reemplazo en la productora Like Media.

Ilaisa Henríquez nació en Concepción y ejerció como carabinera, pero abandono la institución para recorrer el país y hacer bailar a la gente detrás de la consola.

También puedes leer en Radio Corazón: Auditor aumentó la temperatura en el Chacotero Sentimental con historia hot: «La vecina me revolucionó el pantalón»