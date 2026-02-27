Yandel sinfónico convirtió la Quinta Vergara en una discoteca y se llevó doble Gaviota

El puertorriqueño demostró por qué es una de las figuras clave del reggaetón. Con su espectáculo “Yandel Sinfónico”, transformó la Quinta Vergara en una verdadera pista de baile y se quedó con Gaviota de Plata y de Oro.

Desde el primer minuto, la mezcla de orquesta y bases urbanas marcó el tono de la noche. El público respondió de inmediato. “El Teléfono” encendió el ambiente y desató los primeros coros masivos. Luego vinieron clásicos como “Mayor Que Yo” y “Rakata”, que terminaron por convertir el anfiteatro en una discoteca a cielo abierto.

El show también tuvo invitados. Gadiel se sumó a la fiesta urbana para interpretar «Plakito» mientras que Kidd Voodoo aportó el toque local con «Me Mareo» generando uno de los momentos más celebrados de la noche.

El reggaetón de la vieja escuela no muere y Yandel lo demostró en Viña 2026

En medio del espectáculo, Yandel cruzó palabras con Pablo Chill-E, presente en el jurado, en un gesto de respeto hacia la escena chilena. El intercambio fue breve, pero simbólico.

La energía nunca bajó. Entre arreglos sinfónicos y éxitos radiales, el artista mantuvo a la Quinta bailando de principio a fin. El “Monstruo” respondió con una ovación cerrada y la entrega de ambas Gaviotas, consolidando una noche redonda para el reggaetón en Viña.

También puedes leer en Radio Corazón: Entre reggaetón, amores tóxicos y cumbia: Piare con P se impone en la Quinta y se lleva todos los premios

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google