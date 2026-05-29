Roberto Cox se sacó la camisa en plena emisión del matinal y este es el motivo: «Tengo ganas de desnudarme, de sacarme todo»

Roberto Cox protagonizó un llamativo momento este viernes en «Contigo en la Mañana», luego de celebrar con todo el histórico triunfo de Universidad Católica ante Boca Juniors en La Bombonera.

El matinal de Chilevisión arrancó con un ambiente completamente cruzado. Tanto Andrea Arístegui como Roberto Cox, reconocidos hinchas de la UC, dedicaron las primeras palabras del programa a la victoria conseguida la noche del jueves.

Mientras sonaba el himno del club, la comunicadora no guardó su felicidad y abrió el espacio con más entusiasmo que nunca. “Qué manera de llegar el viernes, yo no sé ustedes, pero está el tiempo perfecto y estamos todos muy felices”, comentó.

Roberto Cox no lo dudó y rápidamente se sumó a la celebración y dejó en claro que la euforia por el triunfo seguía en su cuerpo: “Qué lindo triunfo el de ayer. Pero a mí me da calor el triunfo”, lanzó entre risas.

Sin previo aviso, el periodista comenzó a desabrocharse la camisa frente a las cámaras. La sorpresa llegó segundos después, cuando mostró que debajo llevaba puesta la camiseta de Universidad Católica.

La reacción a la hilarante acción de Roberto Cox

El momento no pasó desapercibido y causó carcajadas en el estudio. Incluso, Cox continuó con las bromas y afirmó que: «tengo ganas de desnudarme, de sacarme todo».

Además, destacó la importancia del resultado obtenido por el cuadro cruzado. “Primera vez que un equipo chileno le gana a Boca en La Bombonera, eh”, recordó con evidente orgullo.

Para cerrar el divertido momento, el animador aprovechó de molestar a sus compañeras y lanzó una pregunta dirigida a los hinchas de otros equipos: “¿Ustedes se ponen contentas cuando ganan Colo Colo y la U?”.

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