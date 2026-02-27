Última noche del Festival de Viña del Mar 2026: conoce a los artistas de hoy viernes 27

Ayer se vivió el penúltimo día del Festival de Viña del Mar 2026, y la cantante chilena Mon Laferte abrió el espectáculo y recibió la gaviota de platino. Asimismo, la artista subió al escenario a Akriila junto a Javiera Electra. Después, siguió el humor con Piare con P, que pese a la poca confianza de algunos internautas, tuvo un muy buen recibimiento del público.

Para finalizar la noche, Yandel Sinfónico dio un show de otro nivel con canciones como «Teléfono», «Plakito»,»BesosMojados», «Mayor Que Yo» y «Algo Me Gusta de Ti». Además, el cantante invitó al artista urbano Kid Voodoo, lo que sorprendió al monstruo y causó furor entre los asistentes.

¿Qué artistas y humoristas estarán esta última noche?

Para finalizar esta semana del Festival de Viña del Mar 2026, que estará llena de música urbana. El encargado de abrir el espectáculo será Paulo Londra, luego de haber dejado en pausa su carrera musical, debido a un conflicto con su exproductor, según el portal T13.

Por otro lado, el humor viene cargado de una sátira religiosa con el Pastor Rocha. Sus rutinas han causado diversas opiniones en redes sociales, en donde se ha hecho conocido. El siguiente en la programación es el cantante Pablo Chill-e, quien durante el certamen fue parte del jurado de la Competencia Folclórica e Internacional. Sin embargo, el encargado de cerrar la noche es el joven argentino Milo J, que se ha consolidado en la industria musical últimamente.

Recuerda que puede disfrutar del Festival de Viña del Mar 2026 a través de Mega, Mega2 con lengua de señas. Además, de sus plataformas online y por el canal de streaming Disney+.

