«¿Qué onda lo dotado»: Pancha Merino no se aguanta y lanza peculiar comentario tras ver destape de Raimundo Cerda

Un tenso y comentado momento se vivió en el reciente capítulo de Noche de Suerte. Todo ocurrió luego de que Pancha Merino lanzara un comentario que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

En el espacio de TV+, las panelistas analizaron distintos registros virales relacionados con el nuevo reality de Mega, ¿Volverías con tu Ex?. Aunque el programa todavía no debuta en pantalla, sus grabaciones ya comenzaron en Perú y algunos videos ya circulan en internet.

Uno de los registros mostraba a Raimundo Cerda prácticamente desnudo, usando solo un protector genital. La situación sorprendió de inmediato a las panelistas, quienes incluso se acercaron a la pantalla para observar mejor las imágenes del ex participante de Gran Hermano.

El comentario de Pancha Merino que no pasó desapercibido

Fue en ese contexto cuando Pancha Merino lanzó un comentario que no pasó inadvertido. “¡¿Qué onda lo dotado de tu hermano?!”, le preguntó a Cuco Cerda. Quien estaba presente en el panel y reaccionó con evidente incomodidad ante la frase de la comunicadora.

El momento no tardó en viralizarse. De hecho, las redes sociales del programa compartieron un fragmento del episodio y los usuarios rápidamente comenzaron a comentar la situación.

“Que son rascas”, “La Pancha se puso igual a Don Carter”, “Qué vulgaridad más grande estos programas”, “Por plata hacen cualquier cosa”, “Las minas calientes, se volvieron locas”, “Si fuera una mujer serían denunciados” y “En las we… q se fijan, además puede ser relleno”, fueron parte de las reacciones que aparecieron en la publicación.

Cabe recordar que Raimundo “Rai” Cerda será uno de los participantes del nuevo reality ¿Volverías con tu Ex?, donde ingresará junto a la modelo Sofía Latorre, con quien tuvo un breve romance.

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