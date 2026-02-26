Asskha Sumathra logra doble gaviota y el “Monstruo” se enfurece por «corte» de la rutina: en redes acusan censura

La presentación de Asskha Sumathra en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar terminó en medio de la controversia. La humorista consiguió hacer reír al público y mantener el control de la Quinta Vergara durante gran parte de su show. Sin embargo, un abrupto corte cambió por completo el ambiente.

Llevaba cerca de 45 minutos sobre el escenario cuando, en plena rutina, la producción activó la música de cierre. El gesto la descolocó. Justo antes, había lanzado un chiste que involucró a Fátima Bosch, integrante del jurado.

“¿Por qué ponen música?”, se le escuchó decir, visiblemente sorprendida.

La reacción no tardó. Desde la galería comenzaron a bajar las pifias. El ambiente se tensó en segundos y el caos se instaló en la Quinta.

Los animadores, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, salieron rápidamente a escena para intentar calmar al público. No lo lograron. Aunque la organización le entregó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro, los silbidos continuaron.

La situación empeoró cuando le cortaron el micrófono. Asskha no pudo despedirse del público.

Reacción en redes sociales al corte de rutina

En redes sociales el debate fue inmediato. En X hubo opiniones divididas sobre la rutina. Algunos la aplaudieron, otros la criticaron. Pero el juicio sobre el corte fue casi unánime.

“Que falta de respeto para la Asskha”; “Que injusto que hayan sacado a la Asskha si la gente estaba riéndose”; “Tremenda censura”, y «Mañana el lavado de imágen de Mega pero horrible. No tiene explicaciones, Asshka fome la censura» escribieron varios usuarios.

El «Monstruo» finalmente despertó. En comerciales el público se siguió manifestando, incluso en plena competencia internacional dejando uno de los momentos más tensos del festival de Viña 2026.

