Impacto en el Festival de Viña: roban gaviota de oro y antorcha desde set de matinal de televisión

Recientemente, se dio a conocer una preocupante situación que ocurrió en Viña del Mar. Resulta que se confirmó el robo de dos trofeos originales del Festival de Viña. Se trata de una gaviota de oro y de una antorcha de plata.

De acuerdo a lo informado por ADN, estos premios fueron robados desde el estudio del matinal de Canal 13, «Tu Día», el que actualmente se está desarrollando en el Club Árabe, en la costa de la Ciudad Jardín.

El lugar afectado se encuentra en avenida La Marina, ubicado entre el Hotel Sheraton Miramar y el Hotel Cap Ducal, a escasa distancia del emblemático Reloj de Flores.

Roban trofeos originales del Festival de Viña

De acuerdo a la información preliminar, unos sujetos ingresaron hasta este lugar en la noche. De este modo, se robaron los galardones y alimentos del catering para invitados y trabajadores del programa.

Vale señalar que este insólito robo ha generado gran preocupación en la organización y autoridades. Esto debido a que los premios son parte de la historia del Festival de Viña y tienen un importante valor simbólico y patrimonial.

Luego de lo ocurrido, se activaron los protocolos establecidos y el caso quedó a cargo de las policías, que ya desarrollan diversas diligencias para identificar a los responsables y esclarecer la forma en que se concretó el ingreso al set de televisión.

Este delito se desarrolló en medio de intensas jornadas relacionadas con el Festival de Viña del Mar 2026. En este contexto, diversos espacios televisivos han llegado hasta Viña para cubrir el evento.

