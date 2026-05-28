La predicción de Latife Soto que se cumplió este martes y que genera preocupación: «Cuídense, protéjanse…»

Latife Soto reaccionó a la violenta situación que enfrentó recientemente el periodista Rodrigo Pérez durante un despacho para el matinal «Tu Día» de Canal 13.

Tras lo ocurrido, la tarotista aseguró que este episodio tendría relación con una predicción que realizó a fines del año pasado.

El incidente ocurrió en San Bernardo, mientras el equipo del programa realizaba una cobertura en un sector de rucos ubicado cerca de un colegio. En medio del despacho, un grupo de personas comenzó a lanzar piedras contra los trabajadores del canal.

La situación rápidamente se salió de control. Rodrigo Pérez y el resto del equipo intentaron escapar del lugar, ya que uno de los individuos empezó a perseguirlos con la intención de agredirlos.

Desde el estudio, Priscilla Vargas y José Luis Reppening seguían atentos a lo que ocurría y manifestaba su preocupación al ver la tensa escena en pantalla. Incluso, se escucho que le pedían al periodista que abandonara el lugar.

Sin embargo, el sujeto logró alcanzar al notero. En ese momento, Pérez tuvo que defenderse y ambos comenzaron a forcejear frente a las cámaras. Minutos después, la transmisión dejó de mostrar las imágenes del enfrentamiento.

Reflota predicción de Latife Soto

Tras la difusión del episodio, latife Soto utilizó sus redes sociales para recordar una advertencia que había realizado meses atrás sobre los riesgos que enfrentarían los periodistas en la calle.

“Un periodista muy conocido en nuestro país va a tener un ataque tipo atentado o asalto. Tienen que cuidarse cuando anden haciendo las notas, porque la gente va a estar violenta”, señaló en aquella ocasión.

En esa misma oportunidad, agregó otro llamado de alerta para los equipos de prensa: “Toda la gente que está reportando, cuídense, protéjanse, no expongan tanto. La gente está media agresiva y media loquita”, cerró.

También puedes leer en Radio Corazón: La predicción de Latife Soto que preocupa a los chilenos: dejó advertencia a los pescadores por esta razón

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google