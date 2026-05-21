Auditor le confesó al Rumpy que era adicto a lo prohibido: «Le di a la hija y a la mamá» Apodado como "El Lagartija", confesó que conoció a una chiquilla mientras jugaba a la pelota. Sin embargo, la mamá también le hizo ojito... 21 May, 2026. 18:59 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Pronóstico del tiempo en Santiago: Jaime Leyton revela si regresan las lluvias a la capital este fin de semana Auditor le pidió un consejo al Rumpy luego de que una joven de 19 años se obsesionara con él: «Me dijo ‘sácate todo'» ¿Lluvia este fin de semana en Santiago? Revisa el pronóstico de Alejandro Sepúlveda para los próximos días en la capital ¿Regresan las precipitaciones a la Región Metropolitana? Le preguntan a Jaime Leyton por el regreso de la lluvia y esta fue su respuesta Pronóstico del tiempo en Santiago: Jaime Leyton revela si regresan las lluvias a la capital este fin de semana Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado