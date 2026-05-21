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Auditor le confesó al Rumpy que era adicto a lo prohibido: «Le di a la hija y a la mamá»

Apodado como "El Lagartija", confesó que conoció a una chiquilla mientras jugaba a la pelota. Sin embargo, la mamá también le hizo ojito...

21 May, 2026. 18:59 hrs

 

 

 

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