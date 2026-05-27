Cirque du Soleil agota preventa de “Alegría” en pocas horas y alista venta general: Cómo comprar entradas, sectores y precios

La expectativa por el regreso de «Alegría» a Chile quedó en evidencia luego de que la preventa exclusiva de entradas se agotara rápidamente. El emblemático espectáculo de Cirque du Soleil volvió a captar la atención del público nacional, que rápidamente aseguró sus ubicaciones para uno de los montajes más exitosos y reconocidos de la compañia.

Considerado como uno de los clásicos más importantes del circo contemporáneo, “Alegría” regresa con una propuesta renovada, aunque manteniendo la esencia que lo convirtió en un fenómeno mundial. El show mezcla impresionantes acrobacias, música en vivo y una puesta en escena que busca transportar al espectador a un universo lleno de fantasía y emoción.

Tras el éxito de la preventa de Banco de Chile, la producción confirmó que la venta general de entradas comenzará este jueves 28 de mayo desde las 11:00 horas, a través del sistema Puntoticket.

El espectáculo promete volver a conquistar al público chileno con una experiencia visual y artística de alto nivel, marcada por números acrobáticos que desafían lo imposible y una propuesta musical que ha sido aplaudida en distintas partes del mundo.

Pecios y ubicaciones de «Alegría» en Chile

Estos son los valores de la venta general de entradas para Cirque du Soleil en Chile:

TAPIS ROUGE por Banco de Chile — $228.850 total

TAPIS ROUGE Vista Parcial — $217.350 total

PREMIUM — $159.850 total

PREMIUM Vista Parcial — $148.350 total

DIAMANTE — $125.350 total

DIAMANTE Vista Parcial — $113.850 total

PLATINUM — $97.750 total

PLATINUM Vista Parcial — $86.250 total

SILVER — $63.250 total

SILVER Vista Parcial — $51.750 total

Sillas de rueda — $51.750 total

Acompañante sillas de rueda — $51.750 total

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