Tras intenso conteo, Viña ya tiene rey y reina 2026: ¿Cuándo y a que hora será el tradicional piscinazo?

La carrera por la corona del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 llegó a su fin la noche de este miércoles. Tras una extensa jornada de votación, la organización entregó el cómputo oficial poco antes de las 21:00 horas.

El proceso partió el martes con una selección previa de 20 postulantes: diez candidatos a reina y diez a rey. Con esa nómina definida, se dio paso a la votación final, que estuvo abierta hasta las 20:00 horas y quedó en manos de los periodistas acreditados al certamen.

En la categoría masculina, el triunfo fue claro. El cantante italiano Matteo Bocelli se impuso con amplia ventaja y se convirtió en el nuevo rey de Viña 2026.

Distinta fue la historia en la competencia femenina. La exchica reality Skarleth Labra protagonizó una estrecha disputa con la animadora del Festival, Karen Doggenweiler. El conteo se mantuvo ajustado hasta el final, pero finalmente Labra logró quedarse con la corona.

¿Cuándo y a que hora será el piscinazo de los reyes de Viña 2026?

Con los resultados ya confirmados, la organización fijó los próximos hitos: la ceremonia de premiación se realizará a las 19:00 horas y el tradicional piscinazo está programado para las 20:00 de este jueves.

Sobre este último momento, todavía no está claro si Matteo Bocelli se lanzará al agua. Eso sí, en entrevista con Radio Activa adelantó que, si decide hacerlo, sería vestido con traje, “al más puro estilo James Bond”.

