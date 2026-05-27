«Llegó tan asustado de la experiencia homosexual que tuvo, que me llegó a pedir matrimonio»: La confesión que impactó en Canal 13

Natu Urtubias dejó a todos sorprendidos en «Vecinos al límite» luego de sincerarse sobre su relación amorosa. La conversación ocurrió mientras conversaba junto a Laura Prieto, Agustín Pastorino, Camilo Huerta y Vanessa Santos en una escena de la versión extendida del reality.

La influencer contó que la historia sucedió en 2023, cuando estaba en pareja con un economista. Según relató, todo comenzó cuando él decidió alejarse por varios meses para «encontrarse».

“Un día me dijo ‘no doy más, no sé qué, me tengo que ir a encontrar’, y se fue a Europa seis meses. Pasado ese plazo, me volvió a buscar, y me dijo que se dio cuenta en Europa de que yo era la mujer de su vida, ‘que me quiero casar conmigo’, y me invita a que vivamos juntos”, recordó.

Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando él le contó parte de lo que ocurrió en ese viaje.

“Yo toda contenta le pregunté qué hizo en Europa, cómo lo pasó. ‘Nada, vi museos, fui a visitar a mi familia que no conocía en Italia -porque era italiano-, fui a Alemania y me comí un hueón’. Y yo: ‘¿Qué?’”, relató entre risas.

La historia de Natu que sorprendió a todos en Vecinos al Límite

Luego, entregó detalles del episodio: “Me contó que fue a la disco gay Berghain en Berlín, y que en la fila del baño llegó un loco, lo abrazó y le dio un beso, pero que se dio cuenta en ese momento que no le gustó. Yo lo quedé mirando, y pensé ‘No soy tonta, te encantó, obvio que no fue solo un beso, porque nadie va a Berghain a un puro beso’. Llegó tan asustado de la experiencia homosexual que tuvo, que me llegó a pedir matrimonio, porque andaba con la culpa”, afirmó.

Pese a las dudas, Natu aseguró que decidió continuar con la relación e incluso aceptó casarse.

“Estaba muy emocionada con él, me quería casar, así que hice la vista gorda y nos fuimos a vivir juntos. Pensé ‘si él es gay, puedo trabajar con eso’. Se harán tríos si es necesario, ¡pero yo no trabajo más! Yo voy a vivir del arte, porque ya he pasado muchos años trabajando hasta limpiando malls, de promotora, todo, en cambio él ganaba mucha plata”, comentó.

Con el paso del tiempo, la situación comenzó a cambiar. La participante del reality explicó que mientras su pareja estaba fuera de Chile, su carrera comenzó a despegar gracias a su llegada al programa «El Sentido del Humor».

“Yo trabajaba de audiovisual, detrás de cámara, pero justo mientras él estaba en Europa yo florecí, porque me llamó Luis Slimming para ser panelista de ‘El Sentido del Humor’. Entré, caí bien al tiro y pasé de tener mil, dos mil seguidores, a 20 o 30 mil en un día, puros hombres”, relató.

Además, contó que comenzó a generar ingresos en plataformas para adultos luego de que sus seguidores se lo pidieran.

“Con mi primera foto en bikini, gané un millón en un día. Entonces, cuando él volvió y me pidió matrimonio, tuve que preguntarle si estaba de acuerdo con eso”, explicó en el programa.

Finalmente, los problemas económicos terminaron desgastando la convivencia: “Un día él cachó que yo gané como 8 palos en una semana, y me dijo que deberíamos dividir más las cuentas. Entonces empezamos a discutir por la plata, cuando lo mío claramente no era un sueldo estable”, aseguró.

“Justo en esa época este hueón, como se estaba ‘encontrando’, se empezó a hacer budista y se peló. Se levantaba a las 6 de la mañana a meditar; se convirtió en un viejo insoportable, no quería salir para ningún lado, era como vivir con un caballero”, lanzó.

La historia terminó de forma abrupta y a distancia. “Finalmente, un día no aguantó más. Esperó que yo estuviera en vivo con Slimming, y me dijo ‘me fui, me llevé todas mis cosas’. ¡El budista me pateó por WhatsApp!”, cerró.

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