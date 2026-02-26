¡Con un sólido show! Ke Personajes hizo bailar a una Quinta Vergara eufórica y se llevó doble gaviota

La cuarta noche del Festival de Viña 2026 terminó en modo fiesta con la presentación de Ke Personajes. La banda argentina, liderada por Emanuel Noir, salió al escenario pasada la medianoche y convirtió la Quinta Vergara en una pista de baile que no se detuvo hasta las 2:30 de la madrugada.

Con una seguidilla de éxitos como “Adiós amor”, “Oye mujer”, “Ya no vuelvas” y “Pobre corazón”, el grupo hizo cantar y saltar a un público que resistió hasta el final. La energía se mantuvo arriba de principio a fin, con Emanuel Noir interactuando constantemente con el “Monstruo” y agradeciendo el cariño recibido.

La respuesta fue contundente: Gaviota de Plata y Gaviota de Oro para sellar una noche redonda y confirmar el gran momento que vive la agrupación en Latinoamérica.

Nueva fecha de Ke Personajes en Chile

Además, hace algunos días la banda anunció una nueva fecha en Chile como parte de su gira 2026, sumando otro concierto. Esto sumado a su reciente presentación en La Quinta Vergara.

La cita será en el Movistar Arena el día domingo 30 de agosto.

