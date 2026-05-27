Joven barbero de 15 años se hizo viral tras mostrar cuánto gana en un día de trabajo y sorprendió a todos: «Quiero que vean que sí se puede»

Con apenas 15 años, un joven barbero chileno se volvió viral en redes sociales tras publicar un video mostrando cuánto gana durante un día de trabajo.

Se trata de “Barber Raspu”, adolescente que ofrece sus servicios en Osorno, región de Los Lagos, y que ya suma más de 26 mil seguidores en Instagram gracias a sus publicaciones relacionadas con barbería y emprendimiento.

En el registro, el joven comienza diciendo: “¿Cuánto gano como barbero de 15 años en un día?”. Acto seguido, muestra distintos cortes realizados a sus clientes junto al valor de cada servicio, que en la mayoría de los casos era de $10 mil. Sin embargo, algunos trabajos aumentaban de precio debido al uso de productos como cera.

A mitad del video, el adolescente decidió aclarar el verdadero objetivo de su publicación. Según explicó, no buscaba presumir el dinero que gana, sino motivar a otros jóvenes a emprender pese a su edad.

“No quiero que esto se malentienda, no les estoy mostrando este video para presumir y decir: ‘mire cuánta plata tengo’, se los muestro porque a veces a nuestra edad nos dicen que somos muy chicos para emprender o ganar lo nuestro y quiero que vean que sí se puede”, expresó.

Además, agregó una reflexión que fue ampliamente comentada por sus seguidores: “No importa la edad, lo que importa es el hambre que tengas para emprender”.

Esta es la cifra que joven de 15 años gana en un día siendo barbero

Al finalizar el registro, el joven reveló que durante esa jornada logró reunir un total de $124 mil pesos. Según detalló, comenzó a trabajar a las 10:00 de la mañana y terminó cerca de las 18:00 horas.

En la sección de comentarios, varios usuarios destacaron su esfuerzo y disciplina. Incluso, uno de ellos le preguntó si seguía asistiendo al colegio, a lo que respondió: “Estoy de vacaciones ahora mismo, pero sí voy al colegio. Trabajo cuando tengo semanas más libres con pocas pruebas”.

También puedes leer en Radio Corazón: Famoso creador de contenido habló sobre Vasco Moulian, Karol Dance y Sergio Rojas: «Tenía una maldad especial para ese tipo de dinámicas»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google