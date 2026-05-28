«¿Te da risa lo que tiene mi hijo, imbécil?»: Discusión de influencers en plena transmisión llega a los golpes mientras estaban en restaurante y esta es la razón

Un fuerte enfrentamiento protagonizaron dos reconocidos streamers mientras realizaban una transmisión desde Japón.

Se trata de los creadores de contenido peruanos Abraham Gil, conocido como Kingteka, y Jorge Quispe, apodado Bebote.

El incidente ocurrió en un restaurante en medio de la gira que ambos desarrollaban por el país asiático. Todo se desató luego de un comentario que Kingteka interpretó como una burla hacia su hijo.

Según consignó ADN, el hijo del influencer presenta dificultades en su desarrollo y actualmente asiste a terapias con especialistas para mejorar el habla. No obstante, nunca se había revelado el diagnóstico oficial.

La situación escaló rápidamente durante el live. Visiblemente molesto, Kingteka comenzó a lanzar algunos de los implementos utilizados para la transmisión y luego agredió físicamente a Bebote.

En medio del tenso momento, encaró directamente a su compañero y le gritó: «¿Te da risa lo que tiene mi hijo, imbécil?».

Por su parte, Bebote intentó explicar que desconocía la situación familiar de su colega. «Hermano, no lo sabía webón. No lo sabía si no, no te lo hubiera dicho», respondió.

La reacción del streamer: llegó a los golpes

Horas más tarde, Kingteka se refirió a la polémica en otra transmisión en vivo. Ahí defendió su reacción y aseguró: «No me arrepiento. El que no respete a mi hijo siempre va a recibir lo mismo de mi parte. La disculpa era por las formas, no por el fondo».

En tanto, Bebote anunció que tomará acciones legales por la agresión sufrida y afirmó que denunciará el hecho ante la policía japonesa. Además, confirmó el quiebre definitivo entre ambos y aseguró que ya abandonó el lugar donde estaban alojando juntos.

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