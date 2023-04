«Te queda espectacular ese bikini»: Coté López enamora con sensual piscinazo

Coté López es una de las famosillas más queridas y exitosas a nivel nacional, que no solamente la rompe con su tienda de cosméticos o su línea de ropa, sino que también con lo que transmite en su Instagram.

Este último detalle se pudo observar en el perfil de la chiquilla, pues Coté López volvió a sorprender en su cuenta con más de dos millones de seguidores.

La publicación de Coté López que dejó las redes en llamas

«Adiós veranito…🙁☹️😔🥲🥺😢😭😫🤧», escribió la empresaria en su reciente publicación, al posar dentro de una piscina usando un bello bikini.

En esa misma línea, Coté López enamoró con la destapada fotito, en la que destacó su conjunto de traje de baño de color fucsia. Asimismo, el segundo registros de la publicación fue un breve videito, donde la chiquilla movió su cabello hacia atrás rematando con una sonrisa.

Esta especial despedida al verano cosechó más de 36 mil corazones en un poco más de un día. Es más, la madre de cinco retoños provocó decenas de piropos de los fieles cibernautas que la ven en la red social.

«Esto es en serio? Que regia 😍»; «A ud se le reza 😍»; «Perfecta👏👏»; «Que lindo tu bikini😍 regia❤️»; «La más linda de Chile👏»; «Estupenda!!! Y con ese bikini con amarras a los lados 😍»; «Diosa Máxima 😍»; «te queda espectacular ese bikini!!!! 👏»; «Bella😍❤️», son solo algunos de los internautas que quedaron peinados para atrás con las postales de la chiquilla de 34 años.

La «falsa alarma» que dejó decepcionados a sus seguidores

Cabe destacar que este bikinazo no solamente se hizo presente en el feed de su Instagram, también en sus historias, donde Coté López volvió a engañar a sus seguidores.

En más de una ocasión le han pedido a la empresaria que se una OnlyFans para ver más contenido de ella, pero subido de tono.

«Iba a ir a tomar sol a la piscina, pero me dio lata perder tiempo, así que me vine al solarium jajaja», señaló en sus historiaas junto con agregar: «Ya! Me decidí… lo abrí», lanzó Coté López dejando un link que no llevaba a la plataforma de contenido para adultos, sino que, según consignó Terra, el enlace era de la tienda de ropa y accesorios, Louis Antoine.