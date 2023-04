«Estoy amenazada con mis hijos»: Perla Ilich denuncia grave situación con la expareja de su hermana

Perla Ilich utilizó su cuenta de Instagram para realizar una grave denuncia contra la ex pareja de su hermana, quien la habría amenazado a ella y a su familia.

La ex chica reality realizó una transmisión en vivo para explicar lo que ha estado viviendo durante las últimas, junto con realizar más publicaciones, en las que revela la identidad y otros antecedentes del sujeto que recientemente entró a Chile.

El preocupante momento de Perla Ilich

«Me conectaré en 5 minutos para hacer una denuncia grave. Espero que lo vean», advirtió en la red social, previo a realizar una transmisión en vivo.

Asimismo, Perla Ilich continuó diciendo: «estoy amenazada con mis hijos por la ex pareja de mi hermana, él la intentó matar, la amenazó y ahora está amenazando mi hogar. En Venezuela ya cometió un delito, dejándola en silla de ruedas a su ex mujer con arma de fuego», denunció la ex chica reality en su cuenta.

Del mismo modo, y en la desesperación del duro momento personal, Perla Ilich realizó una nueva publicación donde revela la identidad del hombre que está acusando de forma grave.

«Compartan Por favor. Esta persona está amenazando mi casa y a mi familia», dijo la gitana, además de agregar: «este es el asesino que burló todo y entró a nuestro país, siendo buscado en todos los países, burlando todas las medidas. Hizo un crimen enorme en Venezuela en contra de su ex mujer y ahora quería asesinar a mi hermana», dijo Perla Ilich en la plataforma.

La ex chica reality también utilizó su Instagram para compartir pruebas del ataque del hombre que está denunciando a su ex pareja. Incluso, subió una foto en la que el sujeto porta un arma de fuego y un documento de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal).