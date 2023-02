¡A lo Rapunzel! Así fueron la extensiones que usó Coté López en la Gala de Viña

La Gala del Festival de Viña del Mar regresó en grande, donde muchos famosillos impactaron luciendo osados looks, siendo tema de conversación obligado en las distintas redes sociales.

Una de las figuras que más llamó la atención fue María José «Coté» López, quien se la jugó y no pasó para nada desapercibida entre las más de 100 personas que dijeron presente en la «Noche Cero». Pues con una frondosa cabellera dejó a varios marcando ocupado.

El peinado de Coté López

Y es que Coté López junto a su esposo Luis Jiménez, deslumbraron a todos apenas pisaron la alfombra roja viñamarina, donde la modelo usó un vestido de color blanco con transparencia y un gran escote.

Pero esto no quedó ahí, puesto que lo que se robó todas las miradas fueron las largas extensiones, las cuales llegaban ni más ni menos que hasta el piso.

Tras desfilar con este frondoso peinado, aprovechó su cuenta de Instagram para compartir un registro quitándose las extensiones. «¡¡Mis 300 kilos de extensiones!! Son de @beautystyle_salon_», escribió.

¿En quién se inspiró?

Además por medio de la red social ya mencionada, reveló como inició la idea de ir con las gigantescas extensiones. «Resulta que yo le digo a @raulflores (su estilista): ´Rau, no quiero ir con el pelo suelto porque ya fui así, y tampoco cola normal como siempre, estaba pensando en una trenza como Kim (Kardashian) y Kylie (Jenner) de esas larguísimas´», señaló según consignó FMDos.

«Y me dice: ´No hagamos trenza porque sería muy copiado, hagamos una cola suelta hasta el piso´. Me reí y le dije: ´No existe ninguna extensión de ese largo…´ Se rió y me dijo: ´Estás hablando conmigo …«, agregó Coté López.

Y para cerrar, expresó: «No sé cómo lo hizo, pero primero me trenzó y luego sobre todo eso pegó más de 10 paquetes de extensiones de @beautystyle_salon_ para lograr el efecto largo… LA AMÉ. Porque como dije en una historia, me sentía yo misma pero elevada x 1000. Siempre uso transparencias, siempre me pego brillitos y siempre uso el pelo largo».