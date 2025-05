La noche de este viernes se estrena un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde luego de años alejada de la televisión, Coté López dio una entrevista a Diana Bolocco.

Es en este contexto que, se confesó sobre su reciente separación con Luis Jiménez, su exitosa carrera como influencer y empresaria. Además de recordar el polémico episodio de ‘El Rey León’.

Hay que recordar que, cuando la farándula vivía su gran apogeo en Chile, Coté López estaba comenzando su relación con el ‘Mago’ y se filtró a la prensa que la chiquilla había tenido un íntimo encuentro con Mauricio Pinilla.

De acuerdo a lo consignado por La Cuarta, en ese momento, el futbolista, sorprendió con una llamativa conferencia de prensa, donde no negó el encuentro con la joven, sino que solo se limitó a decir que «un caballero no tiene memoria».

Por lo mismo, es que en la entrevista con el estelar de CHV, Coté López sorprendió al referirse en extenso a este recordado episodio y lo difícil que resultó para ella esta situación.

Coté López se confiesa sobre «El Rey León»

Para comenzar, la empresaria recordó que «me trataron como la prostituta más grande de Chile… fue una tortura, yo era la peor persona del mundo». Junto con lo que agregó: «Tenía solo 17 años cuando conocí a Mauricio Pinilla… y después me enamoré de Luis».

Siguiendo por esta línea, Coté López sorprendió al revelar un secreto que había ocultado durante todos estos años. «Esto no lo había contado, pero mi compadre Luis tampoco se portó bien cuando nos conocimos… Así que, como se dice: ‘Ley pareja no es dura’».

Finalmente, en el adelanto del capítulo se mostró que al parecer la chiquilla no quería contar tanto detalle, por lo que se levantó con la idea de abandonar el estudio. «No venía a la tele hace 13 años y no puedo creer que me estén haciendo esto… así que yo me voy».