Gerard Piqué sobre los ataques en su contra tras separarse de Shakira: «Era para tirarse de un barranco»

Gerard Piqué quedó como chaleco de mono tras su quiebre amoroso con Shakira y el inicio de su pololeo con su nueva pareja, Clara Chía.

Esos hechos le valieron muchas críticas, que se sumaron a las que le llegaron después de los lanzamientos de varias canciones de su expareja.

«Te Felicito», «Monotonía», «Bizarrap Music Sessions #53″ y TQG» son temas que le pegaron duro a Piqué, quien respondió ahora a toda la mala onda que ha recibido, en diálogo con el streamer y tocayo, Gerard Romero.

Gerard Piqué se sincera

«Mi año pasado, si me hubiera afectado algo era para tirarse de un barranco», comenzó diciendo Gerard Piqué, junto con entregar un mensaje de cómo enfrentar las críticas de las personas desconocidas.

Del mismo modo, el ahora exfutbolista continuó sus palabras hablando Shakira y a lo que ha tenido que enfrentar en redes sociales con los fans de la cantante.

«Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que he pasado el año pasado, qué bueno, mi expareja, pues es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles», señaló Gerard Piqué, junto con asegurar que le «resbalan» los mensajes negativos.

Pero la expareja de la artista colombiana no se quedó solo en lo anterior, ya que también hizo referencia a lo que «está de moda» y que salpicó a la Bizarrap Music Session de Shakira.

«Ahora nos dedicamos a tirar el ‘beef’ (polémica declaración y/o ataque en una canción o redes), que luego la otra ya… y no quiero entrar, pero también es un tema personal… el tema de tirar ‘beef’, que está muy bien, que es la moda… pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el ‘beef’, y queda muy bien a título ‘Oh, la pu… ama no sé qué», siguió diciendo Gerard Piqué.

«… Pero luego no pensamos en la otra persona. ¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide? Para que digamos ‘Oh, nos hemos pasado?'», cerró el exfutbolista español junto con demostrar su decepción con el actual estado de la sociedad.