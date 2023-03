Confirman a nueva participante que se une a Aquí se Baila

Este martes en la noche, en un nuevo capítulo de duelos en Aquí se Baila, ocho parejas se enfrentarán para escoger a cuatro nuevos integrantes del grupo de eliminación del próximo lunes, de acuerdo a la opinión del jurado compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano.

Y uno de ellos será el mexicano Emmanuel Torres, quien, tras un par de semanas de duras evaluaciones de parte del jurado, estrenará hoy una nueva bailarina acompañante: la joven Francisca Pemara, de 25 años.

«Llevo varios años trabajando en esto, en programas como ‘Yo soy’, ‘¿Quién es la máscara?’, ‘El retador’ y el Festival de Viña… pero es mi primera vez como participante en un programa de televisión y estoy muy emocionada», comenta Francisca ante la oportunidad.

La llegada de Francisca Pemara a Aquí se Baila

En tanto, Emmanuel indica que su nueva bailarina ha sido todo un agrado. «Tenemos una muy buena relación, ella me está apoyando mucho para aprender. Siento que el programa me retó a bailar nuevos estilos y por eso me apoyo mucho en ella. Me ayuda a sentirme seguro, me da tips, he crecido mucho tanto con ella. Además me está ayudando a ser más fuerte laboralmente», opina sobre Francisca.

En su coreografía debut de hoy en Aquí se Baila es Born this way, de Lady Gaga, la que para Emmanuel «habla de la aceptación de la comunidad LGBT, de tener la libertad y no tener miedo a mostrarse».

En tanto, acerca de su anterior acompañante, Daniela Acevedo, el joven mexicano señala que le agradece mucho haber sido su dupla. «Daniela tuvo que salir porque ella tiene una compañía y le están saliendo muchos trabajos, entonces sus horarios ya no eran muy flexibles. Me gustó mucho trabajar con ella porque me ayudó a conectar conmigo mismo. Nos seguimos hablando, e independiente del programa, nuestra amistad sigue», asegura Emmanuel.