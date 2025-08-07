¡De impacto! Aseguran que reconocida pareja del espectáculo habría terminado su relación tras 18 años en pareja

Una nueva ruptura estaría afectando a una reconocida pareja del espectáculo.

La pareja en cuestión es Fabricio Vasconcellos y Mariela Roman. El periodista Manu González reveló en Zona de Estrellas que los rumores de infidelidad habría influenciado la decisión. Esto tras 18 años emparejados y 12 años de matrimonio.

Aseguran quiebre entre Fabricio Vasconcellos y Mariela Román

Es importante recordar que hace algún tiempo, el bailarín brasileño fue apuntado luego de divulgarse una polémica que lo relacionaba con la modelo trans, Joa Cabaña.

En aquella ocasión un registro clave se viralizó en redes y Fabricio estuvo en la palestra farandulera por varias semanas.

Manu González comenzó diciendo que: «A mí lo que me cuentan es que en primera instancia efectivamente tuvieron que enfrentar una situación complicada».

Además, agregó que: «Las conversaciones sí que se dieron. No sé a día de hoy, porque eso lo sabrán solo ellos, pero el círculo dice que la presencia de esa infidelidad era demasiado potente para que en un momento dado pudieran proseguir».

Asimismo, el comunicador aseguró que Fabricio habría dejado su domicilio, y estaría viviendo en la casa de un cercano en Chicureo.

«Cercano a donde vivía antes, y además donde hay otra gente que lo veía«, continuó.

Para concluir, el periodista explicó su situación actual: «Siempre con los polerones, corriendo, paseando, haciendo cosas por la casa. Esa casa que al parecer tiene un patio grande, entonces, pues que lleva una vida, pero bien piola, bien tranquila, muy relajada».

Mariela ya se había referido a la supuesta infidelidad anteriormente. En aquella ocasión recalcó que: “Les mentiría si no les dijera que se ha movido la cosa por aquí. Sí, se ha movido, pero por suerte los cimientos están firmes”.

«Estamos bien. Fabricio está resolviendo las cosas por el lado que corresponda, entonces yo no me voy a referir al tema», terminó.

