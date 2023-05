Aquí se Baila: Estos son los nuevos participantes que se suman a la competencia

Por estos días Aquí se Baila está en proceso de repechaje, donde algunos de los participantes eliminados, se la jugarán por una segunda oportunidad para seguir demostrando sus dotes para la danza.

Junto con esto, también se confirmó que también llegan nuevos famosillos a poner en riesgo al resto de los concursantes, cuando el programa ya lleva más de dos meses al aire, buscando llevarse a la casa el gran premio.

¿Quiénes son los nuevos concursantes de Aquí se Baila?

La primera en sumarse es Kika Silva, quien en 2016, ya había participado en Bailando por un Sueño. «Mi acercamiento con el baile ha sido principalmente con la tele, a través de varios programas en los que he participado» confesó.

Para Aquí se Baila, llega junto con el bailarín Marlon Fuentes, y, según cuenta, en los ensayos ha contado con el apoyo de su perro Gin, el bulldog francés que desfiló con ella en la alfombra roja de la pasada Gala de Viña. Además, en algunas ocasiones ha contado con su pareja, el actor Gonzalo Valenzuela. «Gonzalo sabe mucho de danza e incluso me acompañó en algunos ensayos».

Especialista en deportes más bien bruscos, Kika es la primera en admitir que la danza no es su fuerte, y que ha tenido que aprender a «tener memoria coreográfica, sabor y técnica, además de poner el pie en punta». Sin embargo, lo que más le ha costado es, por lejos, el tiempo que ha dejado de dedicarle a sus marcas.

Además de la chiquilla, también se suma a Aquí se Baila, Ingrid ‘Peka’ Parra, quien desde el nacimiento de su retoña, se encuentra completamente alejada de la televisión, enfocada en la maternidad y en su emprendimiento.

Sobre su ingreso al programa, mencionó que «tenía muchas ganas de entrar, quería estar aquí, y cuando me llamaron dije que sí altiro», añadiendo que «vi el programa, vi muchos capítulos y dije: ‘Si Kurt Carrera pudo, ¿cómo no voy a poder yo? Si en ‘Morandé’ le ganaba siempre en los bailes’. Yo creo que lo puedo hacer súper bien, porque la danza me encanta, pero creo que sólo bailo bien ‘apretao’».