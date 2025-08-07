La Combo Tortuga reveló en Radio Corazón las dos inesperadas colaboraciones que se vienen: Inti-Illimani y DrefQuila

¡Tremendos invitados! Cómo todos los jueves, gigantes de la música tropical visitan La Número Uno de Chile para ser parte de «El Club de la Cumbia». En esta ocasión, La Combo Tortuga convirtió el estudio de Radio Corazón en una pista de baile, donde interpretaron lo mejor de su repertorio.

En ese contexto, mientras hablaban de futuros proyectos, revelaron dos colaboraciones inesperadas que dejaron impactados a los auditores.

Al ser consultados por nuevos juntes musicales, señalaron que: «Las canciones que tenemos preparadas para antes de septiembre, son dos colaboraciones muy diferentes, y ahí entramos nosotros con nuestra transversalidad musical».

En la misma, soltaron la bombita: «Llegamos a mucho público, tenemos una colaboración con Inti-Illimani».

Pero ojito que eso no fue todo, ya que también confesaron que hay una colaboración guardada con un destacado artista urbano.

«Por otro lado, tenemos una colaboración con DrefQuila», comentaron en medio de la entrevista del programa «La Corazón Toca Doble».

Respecto a como se acoplaron, responden que siempre disfrutan hacer cosas nuevas. «Las dos las disfrutamos y es muy diferente, nosotros estamos ‘como al medio’ en rango de edad», dijo Dunguita de La Combo Tortuga.

En relación con la colaboración con Inti-Illimani indicaron que la agrupación los invitó. «Nos invitaron para reversionar una canción de ellos, y nosotros siempre hemos escuchado a Inti-Illimani».

Para cerrar, se refirieron a la experiencia de trabajar con DrefQuila: «Nos llamó la atención el profesionalismo de él, como trabaja, el marketing, es super avanzado en eso, fue todo muy lindo».