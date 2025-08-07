¡Conocer a Chayanne es posible!: Este es el valor del Meet & Greet del artista en Chile

Hace un tiempo Chayanne anunció una seguidilla de conciertos en nuestro país, las que se agotaron en tiempo récord.

Fueron ocho fechas agendadas que se repletaron completamente, y era de esperar, ya que el boricua tiene una gran cantidad de fanáticas en nuestro país.

El intérprete de «Un siglo sin ti» se presentará en Chile el 20, 21, 23, 27 y 28 de agosto. Pero eso no es todo, ya que en septiembre regresará para cantar lo mejor de su repertorio los días 1, 3 y 4.

Puedes conocer en persona a Chayanne con un Meet & Greet

La nueva gira del artista de talla mundial se titula «Bailemos otra vez», y en esta ocasión se reveló que habrá una experiencia «Meet & Greet» con Chayanne.

En esta dinámica, los afortunados y afortunadas podrán conocer a Chayanne en persona, interactuar con él e inmortalizar el momento con un registro fotográfico.

Vale destacar que existen requisitos para acceder al Meet & Greet del evento: Es obligación haber comprado el ticket para alguna de las fechas del evento, y por lo tanto, calzar con la fecha en que se desea adquirir esa experiencia.

¿Hay más regalitos? Claro que sí, desde CMN Events señalaron que el paquete también incluye una fotografía profesional, credencial VIP conmemorativa, regalito exclusivo con firma incluida y un acceso exclusivo a un espacio con comida antes del esperado show.

El Meet & Greet de varias fechas ya está agotado: 20, 21 y 27 de agosto está totalmente copado. Pero aún están disponibles las cinco fechas restantes.

El valor del codiciado Meet & Greet tiene un valor de 850 dólares, lo que equivale a eso de $820.000 pesos chilenos.

