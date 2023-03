«No me importa la fama»: Bad Bunny protagoniza la primera portada en español de importante revista

No cabe duda que actualmente Bad Bunny es uno de los artistas más grandes alrededor del mundo. El chiquillo no solo la rompe con sus éxitos, sino que también está a punto de hacer su debut en el festival Coachella. Es en este contexto que se convirtió en la primera persona en protagonizar la portada en español de la prestigiosa revista Time.

Durante la entrevista, el Conejo Malo se confesó sobre su relación con la fama, el éxito en la música, la fuerte relación con su natal Puerto Rico y el hecho de ser el primer latino en ser cabeza de cartel del importante festival de música gringo.

«No me importa la fama. Soy una persona. Soy un ser humano y cometo errores. Siempre he dicho que voy a vivir como quiera» comenzó señalando Bad Bunny en su conversación para la revista.

Siguiendo por esta línea, habló de su participación en el festival: «Solo quiero ser yo mismo. Muchas leyendas han actuado en Coachella pero nadie como yo. Nunca ha habido un Benito actuando en Coachella. Y eso es lo bueno para mí».

Por otro lado, Bad Bunny se refirió a su infancia en Puerto Rico, lugar que sin duda es de gran importancia para él y aunque lleva un buen tiempo viviendo en Estados Unidos, asegura que la isla sigue siendo su lugar de residencia. Además de hablar de la importancia que tuvo la música desde que era muy pequeño.

«Crecí siempre escuchando música y trataba de imitar las voces de los cantantes y los sonidos que hacían. Desde pequeño siempre fue mi pasión. Siempre fui un gran fan de los artistas», comentó.

Junto con agregar que «Cuando era pequeño, solo soñaba con la música y que alguien escuchara mi música, siempre digo eso. Si me escucharan mil personas y yo actuara una vez al mes en un lugarcito, solo con eso sería feliz. Pero el hambre y la pasión que tengo por esto es imposible porque siempre quiero dar más y más y más».

Tras esto, Bad Bunny mencionó que gracias a plataformas como Spotify, existe una mayor visibilidad, también hace más complicado que los artistas se mantengan visibles.

«Mantenerte en la posición de que tu álbum siga ‘top’, es mucho más difícil que antes. Hoy en día es mucho más difícil. Antes escuchabas la misma canción un año entera en la emisora (…) Ahora cualquiera pone una canción en los medios y puede ‘pegarla'» confesó.

Para cerrar, Benito se refirió a su protagónico en la película de Marvel El Muerto, frente a lo cual aseguró que «aún no hemos grabado ninguna escena» e incluso aprovechó de bromear que «quizá me cambien por Pedro Pascal».

