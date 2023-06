Aquí se Baila: Este es el complejo desafío para quedar entre los diez finalistas

Aquí se Baila estrena ese lunes un nuevo capítulo, con seis de las 11 parejas que siguen en competencia bailando y siendo evaluadas por el jurado. Para terminar mañana con una dupla siendo eliminada y escoger a los que quedan en el Top Ten del programa.

La gran novedad de esta semana es que se les puso un duro obstáculo a los participantes. Pues todas las parejas deben incluir en sus coreografías un segmento de al menos 30 segundos donde bailen con los ojos vendados. Bajo el título «Ojos bien cerrados», el desafío de esta semana busca probar el talento de los participantes para ubicarse en el espacio del escenario del espacio.

«Bailar con los ojos vendados es muy difícil porque uno pierde la orientación, entonces se debe ser muy inteligente a la hora de hacer la coreografía. Dos cosas que se pueden hacer es bailar siempre en pareja o diseñar un baile que tenga poco desplazamiento. Por eso, hoy vamos a ver de verdad quién es un bailarín y quién sólo gusta de bailar, pero no tiene corazón para la danza». Explica el jurado Neilas Katinas sobre el difícil desafío de esta semana.

Hasta ahora, los participantes que continúan en competencia en el programa son. Janis Pope, Jazz Torres, Fernanda Garcés, Hernán Contreras, Kike Faúndez, Francini Amaral, Tomás González, Chantal Gayoso, Tati Fernández, Emmanuel Torres y Zagala Salazar y Bastián Retamal.

¿Quién es la última eliminada de Aquí se Baila?

Hay que recordar que cada día va quedando menos para la gran final de Aquí se Baila. Por lo mismo que las eliminaciones son cada vez más complicadas. Así es como ocurrió la semana pasada, cuando debió partir una de las más queridas del público.

Hablamos de Christell Rodríguez, quien durante su despedida, señaló más que emocionada. «La gente no tiene idea de todo lo que hay detrás de esto y del lindo grupo que se ha formado. Soy afortunada de haber vivido esta experiencia dos veces. Quizás me vuelvan a ver haciendo otra cosa… sin duda me van a ver».