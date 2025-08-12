  • EN VIVO

Auditor suertudo relató en El Chacotero Sentimental que invitó a una y llegaron dos: «Tení la media máquina, compártela con nosotras»

Sureño de 4.1, nos llamó solo para contar plata frente a los pobres, confesando cómo fue que le gustó una clienta y lo sorprendió en la primera cita.

12 Ago, 2025. 18:17 hrs

