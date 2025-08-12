Auditor suertudo relató en El Chacotero Sentimental que invitó a una y llegaron dos: «Tení la media máquina, compártela con nosotras» Sureño de 4.1, nos llamó solo para contar plata frente a los pobres, confesando cómo fue que le gustó una clienta y lo sorprendió en la primera cita. 12 Ago, 2025. 18:17 hrs Por Diego Muñoz También puedes leer en Radio Corazón: Santaferia celebra 19 años a lo grande en el Movistar Arena: Estos son los artistas invitados que dirán presente en el show VIDEOS RELACIONADOS ¿Lluvia en Santiago este viernes 15 de agosto?: Iván Torres despejó las dudas y reveló si precipitará este feriado en la Región Metropolitana Auditor no daba más de triste en El Chacotero Sentimental: «Mi esposa me engañó en mi propia cocina» ¿Precipitaciones en Santiago este viernes feriado?: Alejandro Sepúlveda sorprende con su pronóstico para los próximos días en la Región Metropolitana Auditor ‘Care ra…’ confesó en El Chacotero Sentimental cómo engañó a su mujer en su cara: «Se quedaron dormidos y nosotros incursionamos entre medio» Contenido patrocinado La publicación que Sammis Reyes eliminó de su Instagram luego de ser fuertemente criticado en redes sociales: "No soporto que..."