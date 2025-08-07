La sensible perdida que enluta a Caro Molina «La Rancherita»: «Descansa en paz mi bebé hermoso, te veré en otra vida»

No han sido días fáciles para Caro Molina. «La Rancherita» utilizó sus redes sociales para comunicar una sensible noticia.

Fue a través de su Instagram donde entregó la información, preocupando a sus fieles seguidores: Está de luto.

Mediante un post se despidió de su mascota, a quien consideraba un “hijo”, y lo recordó posteando una sentida reflexión acompañada de un carrusel de fotos.

“Descansa en paz mi bebé hermoso, te veré en la otra vida para que me vuelvas a acompañar en tantas aventuras, fuiste un amigo fiel, mi hermoso PomPom”, comenzó diciendo.

Además, agregó que: desde que te encontré en la calle con un mes de vida junto a tu hermanita Muñeca. Alegraste nuestros días y fuiste un hijito para mí. Siempre te recordaré mi black Pom Pom».

La reacción de los seguidores a la sensible perdida de La Rancherita

Rápidamente, los seguidores de la cantante nacional se manifestaron en el post, entregando mensajes de apoyo tras la sensible noticia.

«Feliz viaje a la eternidad bb, nos demoramos en entender que son eternos, por qué los amamos mucho», «es tan triste cuando se va un integrante de la familia, mucha fuerza», «Que pena más grande mi querida Carito ,me imagino que té sientes , Yo también he pasado x eso cuando se pierde un integrante dé la familia como es una me entristece mi querida amiguita » y «Tan hermoso era tu perrito amiga de verdad se extraña mucho aquí ya tienes un ángel guardián para hoy un abrazo enorme«, fueron algunos de los comentarios y mensajes positivos que le entregaron a Caro Molina.

