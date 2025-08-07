Ex rostro de TV preocupa a sus seguidores al pedir que recen por él y publicar datos bancarios: «Pido sus oraciones…»

En las últimas horas, un ex rostro de televisión ha preocupado a sus seguidores luego de unos alarmantes mensajes.

Se trata de Alexander Núñez, más conocido como «Arenito», quien luego de su participación en el programa juvenil Yingo no continuó ligado al espectáculo y se unió a la religión evangélica.

En ese contexto, el joven preocupo a sus fanáticos luego de utilizar sus redes sociales para pedir ayuda.

«Una noche de crisis. No me siento bien, pido sus oraciones», fue el primer mensaje.

Luego del alarmante post, sus seguidores le escribieron para saber que le pasaba, y tratar de ayudarlo.

«Para los que me preguntan, son muchos problemas y mucho estrés», continuó explicando.

Asimismo, también confesó que «llevo mucho tiempo sin trabajo estable. Debía pagar el arriendo el día de ayer, y no lo he podido pagar».