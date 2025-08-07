Ex rostro de TV preocupa a sus seguidores al pedir que recen por él y publicar datos bancarios: «Pido sus oraciones…»

En las últimas horas, un ex rostro de televisión ha preocupado a sus seguidores luego de unos alarmantes mensajes.
Se trata de Alexander Núñez, más conocido como «Arenito», quien luego de su participación en el programa juvenil Yingo no continuó ligado al espectáculo y se unió a la religión evangélica.
En ese contexto, el joven preocupo a sus fanáticos luego de utilizar sus redes sociales para pedir ayuda.
«Una noche de crisis. No me siento bien, pido sus oraciones», fue el primer mensaje.
Luego del alarmante post, sus seguidores le escribieron para saber que le pasaba, y tratar de ayudarlo.
«Para los que me preguntan, son muchos problemas y mucho estrés», continuó explicando.
Asimismo, también confesó que «llevo mucho tiempo sin trabajo estable. Debía pagar el arriendo el día de ayer, y no lo he podido pagar».
«No quiero cambiarme otra vez de lugar porque me genera más estrés. Así que pido sus oraciones para que Dios me ayude, perdón por desahogarme con ustedes», agregó.
Fue tanta la desesperación del ex chico Yingo, que posteó su cuenta Rut para recibir aportes monetarios: «No he podido pegar un ojo, duermo a ratos», cerró.
Faloon le entregó su apoyo
Faloon Larraguibel, quien fue su compañera en Yingo no tardó en brindarle su apoyo y utilizo sus redes para apoyarlo.
«Les pido algo desde el corazón. Un gran amigo, mi Arenito, está pasando por un momento difícil y necesita trabajo con urgencia. Es una persona comprometida, responsable y con todas las ganas de salir adelante», partió diciendo.
«Si alguien tiene o sabe de alguna oportunidad laboral en la Quinta Región, en cualquier rubro, ¡Por favor escribirle a su Instagram!», agregó.
La ex chica reality cerró diciendo que: «A veces un simple contacto puede cambiarle la vida a alguien. Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse».