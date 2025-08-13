Con Zúmbale Primo y Santaferia: Grupo Red aterrizó en Radio Corazón y adelantó impresionantes colaboraciones

En la jornada de este miércoles, Grupo Red llegó directamente desde Argentina al estudio de Radio Corazón para ser parte de una versión especial de «El Club de la Cumbia».

Javito y compañía interpretaron lo mejor de su repertorio, donde hicieron bailar a todos los auditores.

Asimismo, promocionaron su gira por Chile, fechas que puedes encontrar en sus redes sociales.

¿Los pasos prohibidos? No podían faltar. En medio de la transmisión interpretó el mix de Amor de adolescentes y No podré olvidarme de ti, invitando a sus seguidores a que participen en el viral trend desbloqueando los mejores pasos.

Para despedirse, Grupo Red dejó la patá: «No te conté qué haré ft con Santaferia», lanzó Javito, sorprendiendo a todos los presentes.

Pero eso no fue todo, también reveló en exclusiva para Radio Corazón que «se viene ft con Zúmbale Primo».

