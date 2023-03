Kurt Carrera bailará con la capucha de Tutu Tutu en Aquí se Baila: «Era la original que usé en Viña»

La noche de este lunes, se emite el décimo capítulo de Aquí se Baila, el que tendrá a ocho parejas enfrentándose en duelos para escoger quiénes deben pasar a la temible zona de eliminación, de acuerdo a la opinión del jurado compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano.

Una de ellas será la compuesta por Kurt Carrera y Yenima Muñoz, quienes bailarán ambos caracterizados como los pájaros ‘Tutu Tutu’ y ‘Tutu Tuta’, y realizarán un bello -y gracioso- adagio de cortejo de aves al ritmo de ‘Hasta que me olvides’, de Luis Miguel.

«Para mí es bonito hacer esto porque sacar a ‘Tutu Tutu’ siempre es agradable. Es un personaje que no tengo que pensar mucho, solo me pongo la capucha y soy él. En este caso no es un ‘Tutu Tutu’ 100%, es medio humanoide porque es solo la cabeza, pero la gente lo va a apreciar porque hace mucho tiempo que no sale el personaje en pantalla, y menos bailando», explica el comediante sobre la reaparición del recordado papel, para el que usó la capucha original del mismo, la misma con la que se presentó por años en “Morandé con compañía” y en el Festival de Viña del Mar.

¿Qué pasó con la capucha de Kurt Carrera?

Lamentablemente la de hoy será la última vez que Kurt Carrera use esa cabeza original del personaje. Ya que hace pocos días esa parte del disfraz fue destrozada por los perros del actor.

«Se la comieron y le sacaron las plumas. Era la original que usé en Viña, la voy a tener que mandar a arreglar. Afortunadamente tengo una de repuesto, que es la que le pasé a Yenima para que hiciera de ‘Tutu Tuta’. Pero no es exactamente igual a la otra», señala el actor.

Es más, a través de Instagram, Kurt Carrera, compartió a través de Instagram unos registros del estado en el que quedó la capucha, luego de ser destruida por sus perros. «Noooooooooooooooooo mis perros 🐶 Slinky y canela nooooooooooo».