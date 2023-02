«Aquí se Baila»: Confirman al último participante de la nueva temporada

Estamos a nada de que se estrene la nueva temporada de ‘Aquí se Baila’, por lo mismo que ahora se terminó de confirmar a todos los participantes que dirán presente para demostrar sus talentos para la danza y llevarse el primer lugar.

Y el último participante se trata de Emmanuel Torres, joven bailarín mexicano que se hizo famoso en su país tras ser coronado en 2022 con el primer lugar de los bailarines de la versión azteca del programa ‘El Retador’. De sólo 19 años, es un bailarín oriundo de Guadalajara y promete convertirse, de antemano, en uno de los favoritos.

«Yo desde que tengo memoria me gusta el baile. Creo que nací bailando. Mis tías tienen una academia de baile y mi prima es bailarina, entonces las veía y se me iba pegando, decía que quería hacer eso desde siempre. A los 5 años empecé en la academia y después entré a cursos. El baile es como un alimento para mí, me llena de vida», asegura Emmanuel desde México.

Tras un casting en su ciudad natal, ingresó a ‘El Retador’, donde en octubre pasado se coronó como el campeón del apartado de baile y se repartió un premio de medio millón de pesos mexicanos.

Emmanuel Torres y su llegada a ‘Aquí se Baila’

Según cuenta, la oferta de integrarse a ‘Aquí se Baila’ le llegó justo cuando él estaba deseando regresar a una competencia televisiva. «Me emocioné mucho con el ofrecimiento, porque aunque Chile es un país que no conozco y voy a tener que dejarlo todo en pausa, es muy interesante llegar a hacer lo que más me gusta en un programa que es sólo de danza. Así que me lancé», señala.

Para el mexicano, lo esencial a la hora de ingresar a un programa como éste es mantenerse siempre positivo. «Mis expectativas son sólo de que todo salga bien. Como es un trabajo en parejas, voy a absorber todo lo positivo, con la mejor actitud. También espero trabajar mucho porque sé que es una competencia muy difícil, y debo saber diversificar lo que sé en diferentes géneros», indica.

En cuanto a sus especialidades, da a conocer que es principalmente el jazz, aunque trata de ser un bailarín muy versátil. Además, sostiene que quiere ser una real amenaza para los demás participantes de ‘Aquí se Baila’.

«Obviamente quiero ganar. Llego muy enfocado en eso, no sólo quiero divertirme, si dejo todo en México es para eso», proclama.

El mexicano se suma así al listado que incluye a Tomás González, Lisandra Silva, Nicole Gaultier, Fernanda Garcés, Janis Pope, Kurt Carrera, Nicole Moreno, Hernán Contreras, Daniela Nicolás, Claudio Moreno, Christell Rodríguez, Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala, Kike Faúndez, Paz Bascuñán, Rocío Marengo y Tati Fernández.