Sabrina Sosa aclara rumores de romance con conocido periodista: «Uno nunca sabe»

En las últimas horas, comenzó a correr un fuerte rumor en el que se asegura que Sabrina Sosa estaría saliendo ni más ni menos que con Roberto Cox.

Resulta que el encargado de contar este cahuín fue ni más ni menos que Sergio Rojas, quien en su programa de Instagram aseguró que los chiquillos fueron vistos juntitos durante un evento en un conocido casino.

«Sería la nueva pareja del señor Cox» contó el ex panelista de Me Late, con relación a Sabrina Sosa, dando a entender que existiría algo más que una simple amistad.

Es en este contexto que el periodista aclaró que solo hay buena onda entre ambos, ahora fue el turno de la argentina de contar su punto de vista. Pues en medio del último capítulo de Zona de Estrellas, Hugo Valencia se comunicó con ella, quien aseguró que «No fue una cita».

Siguiendo por esta línea, Sabrina Sosa agregó: «con Robert somos amigos hace ya un buen tiempo y no es primera vez que hacemos algo juntos. Por el momento, amigos. Él está soltero y yo también».

«Pero eso no dice nada. Yo tengo amigos hombres sin tener necesariamente algo amoroso», continuó. Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la che dio a entender que la cosa no está completamente definida y que Cox podría tener una oportunidad.

«Uno nunca sabe, el futuro no lo veo aún. Para avanzar con alguien tengo que estar muy segura, he tenido experiencias difíciles. Si bien quiero rehacer mi vida, no me lanzó con nadie que no sienta conocer bastante» cerró Sabrina Sosa.

Sabrina Sosa se fue de beso con Romeo Santos

Hay que recordar que la chiquilla estuvo en el centro de la noticia hace unos días, luego de que en medio del primer concierto de Romeo Santos en Chile, el cantante le diera un beso en la boca.

Tras esto, Sabrina Sosa conversó con radio ADN, donde aseguró que «Es mi noche, es mi noche, estoy en llamas, aparte de que soy re fanática de Romeo Santos, voy a venir dos días y ya el primero, en esta primera noche que me pase esto. Tenía de hecho una entrada más para el costado. Por eso digo que era mi día, me dijeron ‘venite que te tenemos otro lugar más adelante’ y quedé adelante en el centro».