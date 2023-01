¡Se robó todo Chile!: Hacen pebre a Mauricio Israel en pleno programa en vivo

En medio del episodio de este jueves del programa Sígueme y te sigo, ocurrió un llamativo y sorpresivo momento, luego de que el panelista Mauricio Israel fuera llamado ladrón sin ningún tipo de atado.

Bajo este contexto, todo empezó cuando el animador del espacio y locutor de nuestra Radio Corazón, Francisco Kaminski, sacó su celular para contestar llamados de televidentes para darles lugar y escucharlos al aire. Aquí es donde un hombre denominado Guillermo, lanzó un particular y curioso saludo.

El seguidor partió felicitando a los integrantes del panel, afirmando que son un «gran programa», donde también entregó «todas las buenas vibras» a los rostros de TV+, a excepción de uno. “Y al ladrón de Mauricio Israel que se robó todo Chile… Me imagino que es hermoso contratar ladrones”, tiró sin tapujos.

¿Cómo reaccionó Mauricio Israel?

Ante esto, el conductor evidentemente ofuscado de forma inmediata se metió e interrumpió al sujeto. “Ya, pero cuidado, con respeto poh, compadre. Bloqueado por hueón”.

Por otro lado, el aludido haciéndose el leso respondió: “Señor, como me robé todo Chile usted está expulsado… Está bien, yo no tengo rollos”.

A lo que el comentarista agregó, “aquí le ponemos el pecho a las balas, señores… las balas ya no me entran”. Dijo después de que momentos antes haya acusado a Shakira de plagio en su nuevo tema, donde exclamó: «¡Deja de robar!».

Si bien Mauricio Israel no se mostró afectado ante la situación, la cual se la tomó con cierto relajo, Francisco Kaminski justificó la determinación de cortarle al hombre. “A lo que voy yo es que los garabatos y las faltas de respeto no las vamos a aceptar nunca, estemos o no de acuerdo”, concluyó.

Si quieres repasar el momento, aquí te dejamos el capítulo completo donde tienes que reproducirlo desde el minuto 20 con 50 segundos.