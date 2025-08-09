Fue torturado por miembros de su propia banda: Víctima de secuestro en Conchalí fue obligado a comerse su oreja

La PDI y la Fiscalía ECOH informaron la detención de 6 integrantes de una organización criminal, preliminarmente, responsables del secuestro en Conchalí. Se trata de cuatro chilenos y dos venezolanos, entre ellos, dos mujeres y un menor de edad.

El hecho habría ocurrido hace un mes, el 8 de julio, sin embargo, se hizo de conocimiento público en la jornada de ayer, tras la detención de los sospechosos.

Víctima de secuestro en Conchalí fue obligado a comerse su oreja

El caso de secuestro en Conchalí tuvo como víctima a un hombre chileno de 38 años. Según revelaron las últimas investigaciones, lo tuvieron cautivo durante 20 horas, donde sufrió de tortura y mutilación.

Además, lo habrían obligado a comerse su propia oreja, luego de ser amputada.

Según las diligencias, el hombre también era parte de la organización criminal, más específicamente, era el encargado de un punto de distribución de drogas. Supuestamente, los conflictos a la hora de rendir cuentas llevaron a este brutal crimen.

El jefe de la Bipe Antisecuestros de la PDI Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, explicó el hecho: «Esto es un modo operandi normalmente utilizado por estas bandas criminales. Con la finalidad de ejercer el control y el liderazgo frente a las personas que trabajan para ellos».

«En total son nueve detenidos producto de esta operación policial, la que evidentemente da resultados exitosos. Producto de que se logra la detención de la totalidad de las personas que participan derechamente como autores materiales en este delito de secuestro«, agregó.

En el operativo de la policía, se detuvo, además de los 6 sospechosos, a otras tres personas. Dos personas por delito flagrante de infracción a la Ley de Drogas, y una por una orden de detención vigente por robo.

Fiscal Regional Coordinador @ECOH_FiscaliaRM Héctor Barros @FiscaliadeChile destacó causa de Fiscal Magdalena Díaz con 8 detenidos por secuestro con mutilación del 8 de julio en Conchalí donde víctima fue liberada. Se investigó con BIPE @PDI_CHILE pic.twitter.com/nQ0v1HyZto — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 8, 2025

