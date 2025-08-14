Fotos filtradas confirmarían infidelidad a reconocida actriz nacional: «Fotografías de un carrete…»

Hace algunos días, Pancha Merino acaparó todos los focos luego de confirmar su relación con Andrea Marocchino.

Cabe destacar que la actriz estuvo 7 años emparejada, y hubo planes de boda, que no se pudieron concretar.

Merino no ha revelado detalles sobre el quiebre amoroso, y solo ha mencionado que estaban en distintos planos, lo que hizo que terminaran definitivamente.

Sin embargo, este miércoles quedó la patá en el reciente episodio de Plan Perfecto. En el programa de Chilevisión, se mostraron unos curiosos registros, que confirmarían una supuesta infidelidad por parte de Andrea Marocchino hacia la intérprete.

Cecilia Gutiérrez y detalles de infidelidad hacia Pancha Merino

Quien soltó la bomba fue Cecilia Gutiérrez: «Yo tuve acceso a una foto de Andrea… son fotografías de un carrete en que Andrea está con otra chica».

Además, agregó que: «Te mentiría si te dijera que aparecen besándose, pero sí aparecen cerca. Es una mujer que Pancha ya tenía en su radar… que ya tenía algún tipo de sospecha respecto a ella. Esto vino a saturar un poco a la Pancha».

Según la periodista de espectáculos, los registros corresponden a un periodo donde el italiano se comenzó a reunir con sus amigos. Esto en un centro nocturno abierto por uno de ellos mismos.

«Es un restaurante que se transforma en discoteca, y está pasando mucho tiempo ahí, con amigos solteros, amigos mayores, amigos que invitan amigas», continuó Gutiérrez.

A través de sus redes sociales, Cecilia Gutiérrez continuó entregando más información.

La comunicadora posteó un registro en Instagram donde señala que las fotos las recibió el 27 de junio, pero no las había revelado, ya que no eran claras y no tenía la certeza.

Asimismo, indicó que ya había conversado con Pancha Merino sobre otra infidelidad hace dos semanas.

En aquella ocasión, la actriz le preguntó si tenía fotos de Marochinno.

«La Pancha me pregunta,‘¿a ti no te ha llegado nada de Andrea?’, yo me quedo callada y ella me dice: ‘cuéntame, porque nosotros estamos súper mal, él se fue de la casa y estamos distanciados’», señaló.

Asimismo, añadió que: «Ahí ella me cuenta que efectivamente están mal, que estaba dudando también y me describe a una chica, me dice: ‘¿La chica de la foto tiene tales características?’, y yo le dije: ‘Sí’. Le mando la foto, y a los dos días se hace pública su separación, su distanciamiento».

Para cerrar, aseguró que Pancha Merino le había pedido discreción, por ello no se refirió al quiebre amoroso.

No obstante, las fotografías fueron filtradas en otro canal, por lo que CHV lo hizo también.