La broma de Priscilla Vargas a Francesco Gazella en plena transmisión que lo hizo “sonrojarse”: «¿Cómo se te ocurre…?

Este día lunes comenzó con todo en «Tu Día», luego de que la conductora del matinal subiera a la mesa al periodista Francesco Gazella tras ser revelados los cahuines de un romance entre él y Carola Varleta.

Si bien ninguno se ha referido al tema, en la reciente edición de Primer Plano aseguraron que ya estarían pololeando.

Cabe destacar que la pareja lleva varios años trabajando juntos en «La Hora del Taco», programa radial, y de ahí habría nacido un cariño que hoy sería un nuevo pololeo en el mundo del espectáculo.

Luego de los rumores, Priscilla Vargas dejó la escoba bromeando al periodista, esto en vivo mientras antes de pasar al noticiero de Canal 13.

«¡Francesco! Tenemos que conversar», lanzó la comunicadora. Rápidamente, Gazella respondió nervioso, y en modo humoristico dijo: «¡Chao».

Vargas no logró saber más detalles acerca de la nueva relación, ya que Gazella arrancó velozmente.

«Que eres mala, ¿cómo se te ocurre?», le advirtió José Luis Reppening.

Prisicilla Vargas se descartó y le bajó seriedad al debate: «Siempre conversamos cosas con él».

¿Nueva pareja en el mundo del espectáculo?

Fue en la reciente edición de Primer Plano donde se reveló que Francesco Gazella y Carolina Varleta estarían bien acaramelados.

Es importante destacar que la actriz estuvo emparejada por más de 10 años con Kabir Engel, (hijo de Pedro Engel) por más de 10 años.

En este contexto, el programa farandulero los delató: «Era tema, los auditores y los compañeros de trabajo los molestaban. Hace un mes que no ocultan su amor, salen juntos, ella ya dejó la casa con Kabor y me dijeron que estaban muy enamorados»

